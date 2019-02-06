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Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal: Bizim takım bir çıkıyor, bakıyorsun çoğu yabancı

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, gündeme dair ve takımının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:00
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal: Bizim takım bir çıkıyor, bakıyorsun çoğu yabancı

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, ilk yarı da sıkıntılar yaşansa da hiç ümidini kaybetmediğini söyleyerek, "İkinci yarıda çok iyi başlangıç yaptık, bunda transferlerin de çok önemi var. Okan Hocayla, sportif direktörümüz, yönetimimizle ve bizim arkamızda olan görünmeyen, bizi seven dostlarımızla birlikte ne yapacağımızı belirleyerek yola çıktık, transferlerimizi böyle yaptık. İyi transfer yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarı 3 maçta 3 galibiyetle devam ediyor. Hiç havaya girmek istemiyoruz. 4üncü ve 5inci maçı düşüneceğiz, bizim hedefimiz biraz daha yukarılara gidebilmek. Çok iyi bir ekibimiz var önümüze bakacağız dedi.

Bankalara borçları olmadığını, sporculara borçları bulunduğunu ve bunu da çözeceklerini belirten Kartal, kendilerine en yakın kulüp olarak Fenerbahçeyi gördüklerini ifade etti. Kartal, "Aatif Chahechouhe transferi için Ali Koça teşekkür ediyorum. Rizenin bürokratları da bu konuda yardımcı oldular. Ali Bey ile bende konuştum, elinden geleni yaptı iyi bir transfer oldu diye konuştu.Altyapıdan futbolcu çıkmadığı için yabancı transferi yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Kartal, şunları dedi:

"Niye Türkiye altyapısından futbolcu çıkmıyor? Çünkü kolaya alışmışız. Git Afrikadan sporcu al, hazır futbolcuyu al burada oynat, yanlış bu. Kötü de olsa kendi altyapından yetiştireceksin. Bizim takım bir çıkıyor, bakıyorsun çoğu yabancı. Bu ülkede kurtuluş şudur; Kulüp başkanı olarak soyunma odasına gidiyorsun, onları havaya sokmak için konuşmaya başlıyorsun. Bir tercüman orda, biri şurada, diğer tarafta bir tercüman, senin dediğini kimse anlamıyor ki. Ne zamanki bir kulüp başkanının soyunma odasında konuştuğunu, futbolcuların yüzde 90ı anlarsa o zaman Türk futbolu olur ve Türk futbolu kurtulur

"İyi günde kötü günde hep beraber olacağız''

Kartal son olarak, Kazansak da kaybetsek de, iyi de kötü de olsak Rizespor bizimdir, taraftarındır. Kötü bir başkanı da olsa, bir kötü sonuç da alsa Rizespor taraftarındır, Rizeli’nindir. İyi günde kötü günde hep beraber olacağız. Birlik beraberliği bozmadığımız sürece de başarıyı yakalarız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:00
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