Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:17
Çaykur Rizespor Kulübü, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
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