Çaykur Rizespor: Dışarıda Atmaca, içeride Bıldırcın
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Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, sezonun ilk 3 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Yeşil mavililer 2 yenilgisini ise kendi sahasında alması dikkat çekti. Bu durum “Simgesi ‘atmaca’ olan Çaykur Rizespor deplasmanda ‘atmaca’ gibi galibiyetler alırken kendi sahasında ise adeta ‘bıldırcın’ gibi av olup kaybediyor” yorumlarına neden oldu.
Çaykur Rizespor'dan dış sahada tarihi başlangıç geldi. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavililer, ligin geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.
Karadeniz ekibi, 3 galibiyetinin tamamını deplasmanda elde ederken, sahasında oynadığı 2 karşılaşmadan ise puansız ayrıldı.
Sezona deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek başlayan Çaykur Rizespor, ikinci dış saha karşılaşmasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Yeşil-mavililer, son olarak ligin 5. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 yenerek deplasmanda 3'te 3 yaptı.
Çaykur Rizespor, böylece Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 3 deplasman maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.
Dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada 5 gol atan ve kalesinde sadece 1 gol gören Karadeniz ekibi, bu maçlarda 9 puan kazandı.
İÇ SAHADA GOL VE PUAN BULAMADI
Deplasmanda kayıpsız ilerleyen Çaykur Rizespor, iç sahada ise istediği performansı ortaya koyamadı.
Ligin ikinci haftasında Samsunspor'u konuk eden yeşil-mavililer, sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, 4. haftada sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a ise 1-0 yenildi.
Böylece sahasında oynadığı 2 karşılaşmadan puan alamayan Çaykur Rizespor, rakip fileleri havalandıramazken kalesinde 3 gol gördü.