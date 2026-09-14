Çaykur Rizespor: Dışarıda Atmaca, içeride Bıldırcın

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, sezonun ilk 3 deplasman maçından galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Yeşil mavililer 2 yenilgisini ise kendi sahasında alması dikkat çekti. Bu durum “Simgesi ‘atmaca’ olan Çaykur Rizespor deplasmanda ‘atmaca’ gibi galibiyetler alırken kendi sahasında ise adeta ‘bıldırcın’ gibi av olup kaybediyor” yorumlarına neden oldu.