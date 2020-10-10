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Spor Çaykur Rizespor 1-1 Giresunspor
Spor

Çaykur Rizespor 1-1 Giresunspor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:51:00 -
Çaykur Rizespor 1-1 Giresunspor

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Doğu Yılmaz, Miraç Berk Kölemen, Arda Yavruoğlu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Dk. 46 Zafer Görgen), Murat Sağlam, Emir Dilaver (Dk. 46 Emir Han Topçu), Selim Ay, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Alberk Koç), Jovancic (Dk. 46 Yasin Pehlivan), Donsah (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Onur Bulut (Dk. 46 Michalak (Tunay Torun), Fernando (Dk. 46 Mithat Pala), Skoda (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

Giresunspor: Onurcan Piri, Mehmet Taş, Sergen Piçinciol, Sadık Karaosman (Dk. 64 Diarra), İshak Doğan (Dk. 73 Hüsamettin Tut), Erolcan Akdağ (Dk. 74 Balde), Anthony, Muhammet Ertürk (Dk. 63 Caner Hüseyin Bağ), Eren Tozlu (Dk. 74 Milinkovic), Sergio, Yasin Ozan

Goller: Dk. 78 Milinkovic (penaltıdan) (Giresunspor), Dk. 86 Kemal Rüzgar (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 81 Sergen Piçinciol (Giresunspor)

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