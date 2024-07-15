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Ekonomi ÇAYKUR kontenjanı 2. kez düşürdü!
Ekonomi

ÇAYKUR kontenjanı 2. kez düşürdü!

Yeniakit Publisher
2024-07-15 22:03:00 -
ÇAYKUR kontenjanı 2. kez düşürdü!

ÇAYKUR, üreticilerin yoğun çay toplaması nedeniyle günlük kapasitenin üzerine çıkıldığını belirterek,, 50 kilogramdan 30 kilograma düşürdüğü kontenjanın yarından itibaren dekara 25 kilogram olarak uygulanacağını duyurdu.

2. sürgün yaş çay kampanyası devam ederken, üreticiler 2 günlük hafta sonu tatili ve ardından gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilini fırsat bilerek çay bahçelerine girdi. Bu nedenle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) ait fabrikalarda ve yaş çay alım evlerinde yığılmalar meydana geldi.

25 kilograma düşürüldü

Çayda kalitenin düşmesinin önüne geçmek isteyen ÇAYKUR, geçtiğimiz gün 30 kilograma düşen kontenjanın yarından itibaren dekar başına 25 kilograma düştüğünü açıkladı. Kurum tarafından üreticilere gönderilen kısa mesajda, “Değerli üreticimiz, yaş çay alımlarımız 16.07.2024 Salı günü itibarıyla dekara 25 kg üzerinden yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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