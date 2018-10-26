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ÇAYKUR eylül ve ekim yaş çay bedellerini ödedi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, eylül ve ekim ayı yaş çay bedellerini üreticilerin banka hesaplarına aktardı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:56
ÇAYKUR eylül ve ekim yaş çay bedellerini ödedi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eylül ve ekim aylarında üreticilerden satın alınan toplam 137 bin ton yaş çayın karşılığında ödenecek 333 milyon liranın tamamının dün itibariyle banka hesaplarına aktarıldığı ve üreticilerin bugün paralarını çekebilecekleri belirtildi.

ÇAYKUR’un son ödemeyle 2018 yılı yaş çay ürün bedeli ödemelerini tamamladığı öğrenildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:56
  1. ÇAYKUR

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