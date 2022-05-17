ÇAYKUR çay ne kadar oldu? Çaya zam mı geldi? Güncel çay fiyatları:
Çaya zam mı geldi? Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyat 6 lira 70 kuruş olacak. Yaş çay fiyatlarına yapılan zam sonrası gözler Çaykur çay fiyatlarındaydı. Sofraların vazgeçilmezi Çaykur Çay fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki çaya zam mı geldi? Çayın fiyatı ne kadar oldu? Çaykur 1 kg çay ne kadar oldu? İşte güncel çay fiyatları...
Çaya zam mı geldi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Yaş çay taban fiyatlarının belli olmasının hemen ardından çaya zam geldi. BloombergHt’nin haberine göre, Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı.
ÇAYKUR çay ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize-Artvin Havalimanı açılışında yeni yaş alım fiyatını duyurmasının ardından ÇAYKUR, çaya zam yaptı. Yeni fiyat listesini toptan satış yapan şirketlere gönderen ÇAYKUR, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta Rize-Artvin Havalimanı açılışında 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek primi açıklamıştı. İşte Çaykur'un sitesine yer alan güncel çay fiyatları: