ÇAYKUR çay ne kadar oldu? Çaya zam mı geldi? Güncel çay fiyatları:

Çaya zam mı geldi? Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyat 6 lira 70 kuruş olacak. Yaş çay fiyatlarına yapılan zam sonrası gözler Çaykur çay fiyatlarındaydı. Sofraların vazgeçilmezi Çaykur Çay fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki çaya zam mı geldi? Çayın fiyatı ne kadar oldu? Çaykur 1 kg çay ne kadar oldu? İşte güncel çay fiyatları...