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ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, "Bu yıl yaş çayda 721 bin tonu bulduk, 730-740 bin ton civarında alım bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:03
ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını belirterek, 10 Mayıs’ta başlayan kampanyanın sonuna yaklaşıldığını söyledi.

ÇAYKUR’un birinci sürgünde 288 bin 100 ton, ikinci sürgünde 267 bin 245 ton yaş çay alımı yaptığını anımsatan Alim, 28 Ağustos’ta başlayan üçüncü sürgünde ise dekara 400 kilogramdan yaş çay alımı kampanyasının devam ettiğini ve 166 bin tonun üstüne çıktıklarını ifade etti.

Alim, ÇAYKUR’un üçüncü kez 700 bin ton barajını geçtiğini belirterek, “Bu yıl yaş çayda 721 bin tonu bulduk. Geçen yıl yaklaşık 733 bin ton çay almıştık. Bu yıl, bu rakamı geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Bu yıl da 730-740 bin ton civarında alım bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:03
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Giresun
  4. Artvin
  5. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim
  6. yaş çay tarımı
  7. ÇAYKUR
  8. yaş çay alımı
  9. yaş çay alımı kampanyası

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