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Çayeli Belediye Başkanı Çiftçi kendisini tehdit eden şahsa sosyal medyadan böyle cevap verdi

Makam aracı yerine dolmuşla işe gelip gitmesi ile gündeme gelen Rize’nin Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, kendisine akrabası aracılığı ile gönderilen tehdit mektubunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak mektubu gönderene cevap verdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:47
Çayeli Belediye Başkanı Çiftçi kendisini tehdit eden şahsa sosyal medyadan böyle cevap verdi

Makam aracı yerine dolmuşla işe gelip gitmesi ile gündeme gelen Rize’nin Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, kendisine akrabası aracılığı ile gönderilen tehdit mektubunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak mektubu gönderene cevap verdi.


Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Çiftçi, “Maalesef ilçemizde yaşayan belediyenin ve devletin rantından kendini besleyen bir kısım kişiler veya gruplar önceden beri kendilerine devlet üzerinden sağlamış oldukları rantların Çayeli Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararla veya kararlarla ellerinden gideceğini tahmin ettiklerinden ve bizimde bu kararlarda ısrarcı ve alınan kararların arkasında ciddi bir şekilde durduğumuzu fark ettiklerinden olsa gerek ki bizi tehdit etmeye başladılar. İşte bu tehditlerden bir tanesi de şuanda elimde. Sizinle paylaşacağım. Buradan kamuoyuna şu mesajı vereceğiz. Çayeli Belediyesi ve Çayeli Meclisi almış olduğu kararların arkasında duracak” ifadelerini kullandı.


Kendisine yönelik “Millete kin beslemeye devam et”, “Belediye sana babandan kaldı. Milletin ekmeğiyle oynamaya başladığın an tarih boyunca Çayeli belediyesinde hiç olmayan bir ilk yaşayacağız” , “Bakacağız adam olan sen misin ? Benim karşıma çıktığın an beni hatırlayacaksın. Toprağa koyduğum ikinci adam olacaksın” yönelik tehditlerde bulunulduğunu kaydeden Başkan Çiftçi “Bizim millete kin beslediğimizi ifade ediyor. Bizim belediyemiz bize babamızdan kaldığı gibi bir iddiamız yok ama belediyenin gayrimenkullerini veya belediyeye ait imkanları babasının malı gibi kullananlarla bundan sonra bir şeyimiz olacak. Şimdi birincisini toprağa koymuş ikincisi ben olacakmışım. Sevgili dostlarım uzun yıllardır sizlerde biliyorsunuz beni en çok yapmış olduğum işler insanları düğünlerine ve cenazelerine katılmam belki de Çayeli’nde beni tanıdığınız süreden beri binlerce insanı toprağa koyduk bu arkadaşımız herhalde siyasete yeni soyunmuş bundan sonra cenazelere bende katılacağım mesajı vermeye çalışıyor. Bu tarz bize yönlendirme yapanlara misli ile cevap olarak kendilerine dönecektir. Biz bunlardan korkmuyoruz, korkmayacağız da. Belki bizi başkalarıyla karıştırıyor olabilirler ama çok kısa bir zaman sonra benim başkaları ile aynı şahsiyet olmadığımı görecekler. Ben bu sokaktayım yalnız dolaşıyorum hesabı olan bana mektup yazmasın gelsin bizzat benimle bu şehrin en kuytu sokaklarında görüşsün. Böyle kuru mektuplara pabuç bırakmayacak kadar cesareti olan ve almış olduğu kararlarda ısrarcı olmuş birisiyim" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:47
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