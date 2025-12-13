  • İSTANBUL
Caydırıcı cezalar getirin artık! Hatay'dan korkunç haber

Hatay'da tarihi geçmiş ürünlerle çocukları zehirleyeceklerdi. Denetimler sonucu ortaya çıkarılan 2 ton cips, şekerleme ve çikolata imha edildi.

Reyhanlı Belediyesi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleştirilen rutin denetimlerde satılmayı bekleyen toplam ağırlıkları 2 ton olan ton cips, şekerleme ve çikolatanın son kullanma tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından kamyonlara yüklenen ürünler, açılan topraklar çukurlarda ateşe verilerek imha edildi.

 

Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürü Doğan Batıray, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsaade etmeyeceklerini ifade ederek Başkan Ahmet Salman Yumuşak’ın talimatlarıyla Reyhanlı’da güvenli gıda ortamının sağlanması için denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

