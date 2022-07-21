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Kadın - Aile Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir? Pırıl pırıl yapmanın püf noktası
Kadın - Aile

Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir? Pırıl pırıl yapmanın püf noktası

Kireç tutan çaydanlık çayın tadını bozar, lezzetli bir çaydan bizi mahrum bırakır. Peki, çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir, kireç tutmuş çaydanlığı nasıl pırıl pırıl yaparız tüm püf noktalarını haberimizde bulabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 22:59:00 - 2022-07-21 23:03:28
Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir? Pırıl pırıl yapmanın püf noktası

Sudaki kirecin fazla olduğu bölgelerde musluklar üzerinde, banyo ve mutfak yüzeylerinde, çaydanlıkların içlerinde kireç oluşumu kaçınılmazdır. Suyun kireçli olmasının dışında çaydanlığın sürekli kullanılıyor olması da kireç oluşumunu hızlandırmaktadır. Kimyasal maddeler kullanmasanız da kireç oluşumu temizlenebilmektedir.

Çaydanlık Kireci Nasıl Geçer?

Çaydanlık kirecinin giderilebilmesi için uygulanabilecek birden fazla yöntem vardır. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır

Tam çay dolduracakken bir anda çaydanlıkta yüzen kireci görmeniz sizi zor duruma sokabilir. O yüzden çaydanlıklarınızı belirli aralıklarda kontrol etmeniz gerekiyor. İşte çaydanlığınızın içideki kireci çözdürecek yöntemler.

Karbonat ve Limon

1 limonu çaydanlığın içine sıkın içine 1 paket karbonatı boşaltın üzerine biraz su koyup kaynatın. Kireçlerin temizlenmesi için en pratik yöntemlerden biri.

Yanmış çaydanlık nasıl temizlenir? En uygun temizleme yöntemleri
Yanmış çaydanlık nasıl temizlenir? En uygun temizleme yöntemleri

Kadın - Aile

Yanmış çaydanlık nasıl temizlenir? En uygun temizleme yöntemleri

Sirke ve Tuz

1 çay kaşığı sirke 2 yemek kaşığı sofra tuzunu çaydanlığa alalım. Üstüne bir miktar su ekleyip bekliyoruz kaynatmamıza gerek yok. Sirke kokusunu sevmeyenler içine biraz limon da sıkabilir.

Sirke olarak elma veya üzüm sirkesi kullanabileceğiniz gibi beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Beyaz sirke, sirke ruhu olarak da bilinir. Son zamanlarda ülkemizde temizlik konusunda kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

Pratik Adımlarla Çaydanlığın Kireci Nasıl Temizlenir? - Yemek.com

Bu yöntemler işe yaramazsa, çaydanlığınızın içerisine bol miktarda sirke koyun ve bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Ertesi gün içerisine bir kaşık karbonat koyun. Karışım köpürdükten sonra fırça yardımıyla kireçli yüzeyleri ovalayın. Daha sonra tüm karışımı boşaltın, sıcak su kullanarak ve bulaşık süngeriyle ovmaya devam edin ve sonra durulayın. Çaydanlığınızın içi bu sayede pırıl pırıl olacaktır.

Patates Yöntemi

Patatesin nelere iyi geldiğini saymakla bitiremeyiz. Etinden sütünden fazlasıyla faydalandığımız patates çaydanlığımızdaki kireci de temizliyor. Çaydanlığın içine bir miktar su koyup içine 1 patatesi soyup atalım ve kaynatalım kireçten eser kalmayacağını kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Limon Tuzu Yöntemi: En etkili yöntemlerden birisidir. 2 yemek kaşığı limon tuzu su ile karıştırılır ve kaynatılır.

Patates Kabuğu Yöntemi: Patates kabukları su ile karıştırılır ve kaynatılır. Patates kabuğu kafa karıştırıyor olsa da kireç çözme işlemlerinde oldukça etkilidir.

Fayans derz arası en kolay temizleme yöntemleri
Fayans derz arası en kolay temizleme yöntemleri

Kadın - Aile

Fayans derz arası en kolay temizleme yöntemleri

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