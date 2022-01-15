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Kadın - Aile Çaydanlık kireci nasıl çıkar? Sadece iki malzeme ile Kireci tüm zeminlerden sökün!
Kadın - Aile

Çaydanlık kireci nasıl çıkar? Sadece iki malzeme ile Kireci tüm zeminlerden sökün!

Daha temiz ve kaliteli çaylar için çaydanlık kirecini ne çözer? İşte kolay yöntemler

Yeniakit Publisher
2022-01-15 00:58:00 - 2022-01-15 01:05:08
Çaydanlık kireci nasıl çıkar? Sadece iki malzeme ile Kireci tüm zeminlerden sökün!

Sürekli kullanılan çaydanlık, çok kısa zaman içinde kireçlenmeye başlar ve bu kireçler temizlenmediğinde çayın kalitesini düşürür. 

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir?

İşte tüm kireci ortadan kaldıran o tarif...

Sadece iki malzeme ile Kireci tüm zeminlerden sökün!

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı beyaz sirke
  • Turunçgil kabuğu (portakal, limon, mandalina, greyfurt)

Yapılışı:

Turunçgil kabuklarını orta boy olaca şekilde doğrayın ve büyük bir kavanozun içine koyun. Kabukların üzerine beyaz sirkeyi ekleyin ve ağzını kapatın Yaklaşık iki hafta boyunca serin ve doğrudan ışık almayan bir noktada bekletin. 2 hafta sonra bu karışımı süzün ve içerisine 1/2 litre su ekleyin. Böylece birçok zeminde rahatlıkla kullanabileceğiniz tamamen "organik" bir temizleyici elde edebilirsiniz.

Parlak zeminler de dahil olmak üzere birçok noktada kullanabileceğiniz bu karışımı bir sprey şişesine aldıktan sonra uygulamak istediğiniz noktalara püskürtebilirsiniz. Ardından silmeniz yeterlidir.

Bu uygulama esnasında dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri; mermer zeminlerde kullanmamaya dikkat etmektir. Eğer kullandıysanız çok fazla bekletmeden silmeniz önerilir.

 

 

 

 

 

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