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Ekonomi Çaya büyük zam! Daha yeni gelmişti, bir daha geldi
Ekonomi

Çaya büyük zam! Daha yeni gelmişti, bir daha geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-14 10:23:00 -
Çaya büyük zam! Daha yeni gelmişti, bir daha geldi

Çaydaki zam furyası devam ediyor. Daha yeni Haziran ayında yapılan zammın ardından bir zam daha geldi.

Haziran ayında yapılan zammın ardından çaya bir kez daha zam geldi.

BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Çaykur, çaya bu kez yüzde 9,5 zam yaptı.

Böylece, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56,6 zam yapılmış oldu.

Donat, Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandığını yazdı.
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