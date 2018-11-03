Çay, deyip geçmeyin

İşte çay hakkında bilmediğiniz 25 ilginç şey;

1- Doğu dünyası çayı yaklaşık 5.000 senedir içerken Batı dünyası yalnızca 400 seneden beri içmektedir.

2- 1800’lere kadar kuru çay parselleri Sibirya’da para olarak kullanılırdı.

3- Poşet çayı 1904’te Birleşik Devletler icat etmiştir. Bazı eleştirmeciler bunu dünyanın en kötü icadı olarak değerlendirir. Fakat en kolay demleme olduğu da tartışma götürmez.

4- Kişi başına en çok çay içilen ülke İrlanda’dır. İkinci sırada ise İngiltere vardır.

5- Çay, İran’da ve Afganistan’da "ulusal içecek" olarak tanımlanmaktadır.

6- 1500’ün üzerinde farklı çay çeşidi vardır. Akıl alır gibi değil ama galiba çayla ilgili en ilginç bilgi bu olsa gerek..

7- En fazla miktarda çayı Çin üretir ve onu Hindistan takip eder.

8- Her ne kadar bir İngiliz çay tüccarının 1904’te Saint Louis fuarında icat ettiğine dair söylentiler olsa da, soğuk ya da buzlu çay Birleşik Devletler’in bir diğer icadı olarak değerlendirilir. Matah bir şey olmadığı, bizim ağız tadımıza uymadığı da ülkemizdeki düşük satışlardan belli.

9- Birleşik Devletler’de tüketilen çayın % 85’i buzlu çaydır.

10- Sudan sonra çay yeryüzünde en çok tüketilen içecektir.

11- Siyah çay Çin’de kırmızı çay olarak adlandırılır.

12- Akşama doğru saat 5 gibi "çay saati", Britanyalıların icadıdır. Sömürgelerinde bile bunu yaygınlaştırmışlardır. Dünyanın en pahalı çay saati Hong Kong'daki Ritz Carlton Oteli'nde yapılır. Bir çift başına 9.000 dolara mal olmaktadır. (Yuh!)

13- Siyah çay, küresel olarak tüketilen çayın % 75’ini oluşturur.

14- Çin’de çay servis edildiğinde misafirler ev sahibine minnettarlıklarını göstermek için parmaklarını birçok kez masaya hafifçe vururlar.

15- Boston çay partisinden sonra çay Birleşik Devletler’de popülerliğini kaybetmiştir. Bugün bile su içer gibi kahve içmek daha yaygındır. Hatta onu da kola takip eder..

16- Çay, Britanya'da her zaman yaygın değildi. 1657’de ulaşmasına rağmen 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar yaygın olmadı.

17- İngiltere’de çay kaçakçılığı yapılmadan ve çayhanelerde satılmadan önce buralara yalnızca erkeklerin girmesine izin verilirdi.

18- Güney Caroline büyük çay ekim alanları olan tek Amerika Devleti’dir.

19- İddialara göre siyah çayın içindeki tanen asidi siğillerin giderilmesine yardım eder.

20- Çaydaki tanenler pıhtılaşma ile bağlantılıdır. Öncelikli olarak kanamayı durdururlar. Fakat yine bu özellikleri sebebiyle kalp ve damar hastalıklarını da tetikler.

21- Çay ticareti Doğu ve Batı arasındaki karşılıklı etkileşimi kolaylaştırmıştır.

22- Şu bir gerçektir ki, daha hızlı nakil gemileri ve benzer şeyler için çaya teşekkür edebiliriz. Onlar daha çok daha hızlı Batı'ya getirilebilsin diye, gemi tonajları büyümüş, hızları artırılmıştır.

23- Efsaneye göre Çin’in ikinci imparatoru Shen-Ning, M.Ö 2737’de çay yapraklarının kaynar suyunun içine ansızın düşmesiyle çayı keşfetmiştir.

24- Dünya çayının büyük bir miktarı dağlık tropikal bölgelerde yetiştirilir.

Şimdi gelelim çayın buradaki sonuncu ve bizim için en acı olan tarafına:

25- Karadeniz bölgemizde her yıl oluşan sel ve heyelan felâketlerinin suçlusu çay ve fındıktır! Bu gariban ikili, ormanlar kesilip onlar için açılan yamaçlarda halkımızın geçim kaynağı olarak yetişirler. Elbette ağaç gibi toprağa sımsıkı sarılamayan bitkilerdir. Her yağışta, nemalandıkları toprağı bırakıverirler. Yağışları, o güzelim rahmeti maalesef gözyaşına çevirirler..