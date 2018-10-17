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Çay değil zehir içiyoruz! Tiryakilere kötü haber

Çay demlerken bir takım kurallara dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde demlediğiniz çay, sağlığınızı riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler…

17 Ekim 2018 Çarşamba 23:03
Çay değil zehir içiyoruz! Tiryakilere kötü haber

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır. Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz. İşte çayı demlerken dikkat edilmesi gerekenler ve yanlış çay demlemenin neden olduğu hastalıklar…

Çayın acı olmaması ve uzun süre dayanması

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

Ocak üzerinden alın

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi takdirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

Yüksek ısıya maruz bırakmayın

Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.

Kanser riski var

Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

Buruk bir tat bırakır

Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.

Kaynamamış su ile demleyin

Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir. Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir. Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

Çay rutubet alır

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır. Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 23:03
  1. Çay
  2. Çay demlemek
  3. İyi çay nasıl demlenir
  4. Çayın zararları
  5. Çay tiryakileri
  6. Çay demlerken sakın bunu yapmayın

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