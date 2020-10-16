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Siyaset Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı
Siyaset

Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'yi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini söyleyen Linde'ya, Çavuşoğlu canlı yayında çok sert tepki göstermişti .Türkiye'nin kararlı duruşuyla duvara çarpan İsveçli Bakan yaşadıklarını İsveç TT Haber Ajansı’na anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:41:00 - 2020-10-16 11:26:04

İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşına tepki göstererek "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsiniz. Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz. Neden PKK’ya YPG’ye destek veriyorsunuz?" sözleriyle canlı yayında tepki göstermişti.

'Bizim görüşlerimizi kayda geçiriyorlar'

TT’nin yaptırımlara ilişkin “Türkiye İsveç'in yaklaşımını nasıl buluyor ve bu yaklaşımı anlayışla karşılıyor mu” sorusuna ise Linde, “Türkiye öteden beri AB’nin bu konuda ne dediğini biliyor. Türkiye görüşmelerle bu sorunun çözümüne ulaşılmazsa AB’nin kullanabileceği birçok yöntemi olduğunu ve bu yöntemlere başvuracağını biliyor. Anlayışla karşılamak demeyelim ama bizim görüşlerimizi kayda geçiriyorlar” dedi.

"Fikir birliğine varamadık"

TT’nin “sert tartışmalar” başlığı ile verdiği bir diğer anlaşmazlık konusu Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı oldu. İsveç Dışişleri Bakanı Linde “Suriye konusunda oldukça farklı görüşlerdeyiz, İsveç daha önce de Türkiye’nin askeri harekatını kınadı. Biz Türkiye’nin askeri olarak geri çekilmesi gerektiğini ve oradaki Kürt, Yezidi gibi azınlıklar için endişeler taşıdığımızı belirttik. Türkiye ise askerin geri çekilmesini talep etmek gibi bir yetkimizin olmadığını belirti ve aramızda oldukça sert tartışmalar oldu, bu konuda bir fikir birliğine varamadık” dedi. 

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Yorumlar

Vatan

Verilen cevabın önemi olsada önemli olan uygulamalar temçit pilavı gibi yazar durursunuz artık milletin ocağına incir ağacı dikilmiş umurunuzda bile değil allayıp pullayıp sürün piyasaya hükümet icraatlarını
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hadi ordan

SİZ KİMSİNİZ YAA.. YİYORSA AMERİKAYA ASKERİNİ ÇEK DESENİZE, TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL, BUNU SEVE SEVE YADA S S KABUL EDECEKSİNİZ. ÇOK GEÇ OLMADAN KENDİNİZE GELİP TARAFINIZI SEÇİN, YOKSA ÇOOOOK GEÇ OLACAK.
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