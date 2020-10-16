Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı

İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşına tepki göstererek "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsiniz. Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz. Neden PKK’ya YPG’ye destek veriyorsunuz?" sözleriyle canlı yayında tepki göstermişti.

'Bizim görüşlerimizi kayda geçiriyorlar'

TT’nin yaptırımlara ilişkin “Türkiye İsveç'in yaklaşımını nasıl buluyor ve bu yaklaşımı anlayışla karşılıyor mu” sorusuna ise Linde, “Türkiye öteden beri AB’nin bu konuda ne dediğini biliyor. Türkiye görüşmelerle bu sorunun çözümüne ulaşılmazsa AB’nin kullanabileceği birçok yöntemi olduğunu ve bu yöntemlere başvuracağını biliyor. Anlayışla karşılamak demeyelim ama bizim görüşlerimizi kayda geçiriyorlar” dedi.

"Fikir birliğine varamadık"

TT’nin “sert tartışmalar” başlığı ile verdiği bir diğer anlaşmazlık konusu Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı oldu. İsveç Dışişleri Bakanı Linde “Suriye konusunda oldukça farklı görüşlerdeyiz, İsveç daha önce de Türkiye’nin askeri harekatını kınadı. Biz Türkiye’nin askeri olarak geri çekilmesi gerektiğini ve oradaki Kürt, Yezidi gibi azınlıklar için endişeler taşıdığımızı belirttik. Türkiye ise askerin geri çekilmesini talep etmek gibi bir yetkimizin olmadığını belirti ve aramızda oldukça sert tartışmalar oldu, bu konuda bir fikir birliğine varamadık” dedi.