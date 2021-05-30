Çavuşoğlu'nun hamlesi Yunanistan'ı çıldırttı! Teyakkuz durumuna geçildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi bugün Batı Trakya’da temaslarda bulunacak. Çavuşoğlu’nun, Atina’dan önce Batı Trakya’ya gitmesi, Yunan basınına “ziyaret öncesi gerginlik” yorumuyla yansıdı. Yunan tarafının Batı Trakya programının Atina sonrasına bırakılması önerisinde bulunduğu iddia edildi. Çavuşoğlu, Batı Trakya’ya ziyaretinde Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle görüşecek ve onların sorunlarını dinleyecek.

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türk öğretmenleri aşılamada öncelikli gruptan muaf tutması nedeniyle, Türkiye’den bölgeye aşı gönderilmesinin gündeme gelmesi de bekleniyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 15 Nisan’da Ankara’da temaslarda bulunmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da dün Yunan mevkidaşı Kostas Fragkogiannis ile Kavala’da bir çalışma ziyaretinde bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, Çavuşoğlu ve Önal’ın ziyaretleri öncesinde 6 Mayıs’ta Batı Trakya’da Türk Azınlık mensuplarıyla buluştu.

Kıran görüşmelerinde Türkiye’nin 38 yıldır süren haklı mücadelelerinde Türk Azınlığın her zaman yanında olacağını vurguladı. Çavuşoğlu temasları çerçevesinde Selanik’e de geçecek. Çavuşoğlu’nun ziyaretinde başta Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmelerin yanı sıra göçmenler, ikili ilişkiler ve Yunanistan’da yaşayan Türk toplumunun durumunun masaya yatırılması bekleniyor. Yunanistan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti için geri sayıma başlarken, bir yandan da Ankara'nın Kıbrıs hamlesine karşı Avrupa'daki müttefikini harekete geçirdi.

Muhtemel bir rövanş

Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin hazırlıkları çoktan tamamladığını ve Türk medyasının da Dedeağaç'tan başlayacak programa büyük ilgi gösterdiğini yazdı. Ziyaret şimdiden Yunan medyasının manşetlerinde. Newpost yayın organı, 'Çavuşoğlu bir gazeteci ordusuyla Batı Trakya'ya inmeye hazırlanıyor: Muhtemel bir rövanş için diplomatik teyakkuz' başlığını kullandı.

Haberlere göre, Pazar günü Batı Trakya'daki Dedeağaç'a havayoluyla inecek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ardından Gümülcine'ye geçecek. Ziyaretin Atina kısmı ise Pazar akşamı başlayacak. Yunan polisi hem Batı Trakya'da hem de başkent Atina'da polis olağanüstü güvenlik önlemleri aldı, medyaya yansıyan haberlere göre birçok bölgede bomba araması yapıldı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Pazar akşamı Türk mevkidaşını akşam yemeğinde ağırlayacak. Pazartesi sabahı ise iki bakan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir araya gelecek.

ABD ve Slovakya çekildi

Dışişleri bakanları Çavuşoğlu ve Dendias'la birlikte iki ülkenin diplomatlarının Türk-Yunan ilişkilerini görüşeceğini aktaran Kathimerini gazetesi, Türkiye'deki bir tatbikatın haberini de sayfalarına taşıdı.

Kathimerini, Konya'da 24 Mayıs Pazartesi günü başlayan uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatının katılımcılarından ABD ve Slovakya'nın organizasyondan çekildiğini kaydetti. Tanea gazetesi haberi 'İlginç gelişme: Slovakya tatbikattan çekiliyor çünkü Türkiye KKTC'yi getirdi' başlığıyla sundu, Slovakya'nın hızlı bir reaksiyon gösterdiğini ileri sürdü.

Habere göre, Slovakya'nın kararında Atina'nın baskısı etkili oldu. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın mevkidaşı Ivan Korcok'la görüştüğünü belirten Kathimerini, KKTC kartının masaya sürüldüğünü yazdı.

Yunanistan, son bir yıl içinde korkudan özellikle Girit Adası'ndaki Suda'yı Türkiye karşıtı ülkelerin üssü haline getirdi, ABD'den Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fransa ve İsrail'e çok sayıda ülkeyle defalarca ortak tatbikatlar yaptı.