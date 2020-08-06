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Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Sahada ve masada göstereceğiz

Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sert açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:07:00 -
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Sahada ve masada göstereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz, hem bunlara hem dünyaya." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

AB tarafında bir hayal kırıklığı oldu. Açıklamayı burada duyduk. Verilen koordinatlara baktık. Ama bu koordinatlardan görüyoruz ki bu anlaşma, Hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlal ediyor. Daha önce Birleşmiş Milletlere bildirdiğim gibi böyle bir anlaşma bizim için yok hükmündedir. Bu noktaya gelmemizin sebebi Yunanistan'ın Rum Kesimi'nin Mısır ve İsrail gibi ülkelerle Türkiye'yi yok sayarak adımlar atmasıdır. Biz de hem kendimiz için hem de Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumak için net somut adımlar attık. Sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz, hem bunlara hem dünyaya.

Türkiye kendi kıta sahanlığı içinde ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlı bir şekilde korumaya devam edecektir. Bu tarz iş birlikleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse bizim haklarımızı gasp edemez.

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