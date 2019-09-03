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Çavuşoğlu'ndan "Türkiye'ye AB'de özel statü" teklifine cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'ye Avrupa Birliği'nde (AB) özel statü" teklifiyle ilgili, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 13:53
Çavuşoğlu'ndan "Türkiye'ye AB'de özel statü" teklifine cevap

Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un, Türkiye'ye tam üyelik yerine özel statü verilmesi teklifine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

"Fikrini neden değiştirdiğini bilmiyorum"

Bakan Çavuşoğlu, "Geçen yıla kadar Türkiye’nin üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyordu. Fikrini neden değiştirdiğini bilmiyorum. Macron ve başkaları nedeniyle olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin ve AB'nin devamlılığı ilkesinin esas alınması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB, tam üyelik için Türkiye'yle müzakerelere 2004 yılında başladı. Buradaki kriterler nedir? Bu standartlarla mı ya da taahhütlerle mi ilgili? Türkiye yeni bir fasıl açmaya hazır. Eğer Türkiye açılış ve kapanış kriterlerini yerine getiremezse tamam o zaman, Türkiye tam üye olamaz ancak Türkiye fasılların açılış kriterlerini yerine getirirse üyelik sürecine veya en azından müzakerelere devam etmeli."

Forumda konuşan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, "Batı Balkanlar ile Türkiye ve Ukrayna arasındaki farkı belirtmek isterdim. Ukrayna ve Türkiye'ye özel statü, Batı Balkan ülkelerine de tam üyelik teklif ederdim." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:53
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Slovenya

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  • KocasolakKocasolak20 dk önce
    Türkiyenin haysiyyeti yerlerde sürünüyor, slovenya nedir yahu? AB kapıkulu olmaktan başka bir STATÜ elde edemediğimiz yarım asır YETMEDİ Mİ???

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