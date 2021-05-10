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Siyaset Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan’a kritik ziyaret!
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan’a kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Mevkidaşı Prens bin Farhan bin Abdullah El Suud ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve Filistin’de yaşanan insanlık dramını görüşmek üzere Suudi Arabistan’a ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 17:21:00 -
Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan’a kritik ziyaret!

YENİ AKİT / ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Mevkidaşı Prens bin Farhan bin Abdullah El Suud ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve Filistin’de yaşanan insanlık dramını görüşmek üzere Suudi Arabistan’a ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da ikili temaslara başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İkili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa’daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere #SuudiArabistan’dayız” ifadelerini kullandı.

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