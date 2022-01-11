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Siyaset Çavuşoğlu'ndan son dakika Kazakistan mesajı: Hazırız!
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan son dakika Kazakistan mesajı: Hazırız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan'a tüm imkanları ile seferber olma konusunda Türkiye'nin her daim hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 11:21:00 - 2022-01-11 11:30:53
Çavuşoğlu'ndan son dakika Kazakistan mesajı: Hazırız!

Kazakistan'da sular durulmaya başladı. Dün akşam yapılan seçim sonucunda ülkenin yeni başbakanı Alikhan Smailov, Kazakistan'ın başbakanı oldu. Cumhurbaşkanı Tokayev de bugün açıklama yaparak KGAÖ Barış gücünün 2 gün içinde ülkeden çekilmeye başlayacağını ifade etti.

"Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kazakistan durumunu ele alarak, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Biz, kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağ duyusuna güveniyoruz." sözlerine yer verdi.

"En fazla 10 gün sürecek"

Tokayev sabah yaptığı video konferans konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak. KGAÖ barış güçlerinin ana görevi başarıyla tamamlandı"

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Yorumlar

Hadi ya.

Onlar Türkiye'yi istemiyor ama. Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun her kaosta her savaşta "Yardıma Hazırız." diye atlıyorsunuz. Askerlerimizin canı bu kadar ucuz mu? Kardeş, dost ülkeler için bile "Hazırız." diyeceğinize davet edilmeyi bekleseniz.
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Kocasolak

Rus orduları girdiği hızda çıkar inşallah
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