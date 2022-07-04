Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İlk kez YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldı'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında verdiği röportajda, "NATO'nun taslağını müzakere için yeterli görmedik" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"Madrid'deki dörtlü zirvede, müzakereler devama etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kırmızı çizgisini çekti. Bu ülkeler Türkiye'nin taleplerini kabul etti."

"Top onların tarafındaydı, şartlarımızı koyduk. Eğer kabul etmezlerse bizim için bir kayıp olmazdı."

"Kısaca bizim endişelerimizin giderilmesi gerekiyordu. Madde madde sıraladık ve en nihayetinde beklentilerimizin kepsi karşılandı."

"Metne terör ve ambargo konuları girince imzaladık. PKK, NATO'nın da AB'nin de terör listesinde. İlk defa YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldı."

"Terörizimle mücadelede Türkiye ile tam işbirliği yapma sözü verdiler."

"Türkiye aleyhinde propaganda yapılmasına izin vermeme sözü verdiler. Ayrıca PKK'nın eleman devşirmesini engelleyecekler."

"Bu süreç bir başlangıçtır. Esas bundan sonraki süreç önemli. Meclis'ten onaylanmadan bir kanun geçmeden bu ili ülke NATO'ya üye olamayacak. Taahhütlerini yerine getirirlerse Meclis bunu onaylar. Bizim Meclisimiz onaylamadan ülkelerin üyeliği mümkün olamaz. Mutabakat zaptı üç ülkenin taahhüdüdür."

"Kabul ettikleri şartlar belgede ortada. Ne zaman yerine getirebilirlerse, o zaman üye olabilirler."

"Bizim bunlara verdiğimiz belgede terör örgütlerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu belgeliyoruz. Biz delilleri ortaya sunuyoruz. ABD'nin ve Fransa'nın çifte standardı var. Bu belgeye uymak zorundalar. Uymazlarsa NATO'ya almayacağız."

"Muhalefet, 'daha iyi olabilirdi' diyebilir. Ama 'Türkiye başarısız oldu, Türkiye kazanamadı' diyemez. Terörle mücadele sadece iktidarın işi değil. Milletçe mücadele veriyoruz."

"İade talebi yaptığımız isimler İsveç ile paylaşıldı."

"ABD ile ilişkilerimizde göreceli olarak daha olumlu bir hava var. Stratejik mekanizma Biden'ın teklifiyfi, başarılı geçti. Bu son görüşmelerde de Biden da bunun önemini vurguladı. İlişkilerimizin geliştirilmesi önmeli. Biden'ın da söylediği gibi Kongre'den geçmesi gerekiyor F-16 kararının. Birkaç ismin karşı çıkmasının farklı sebepleri var. Sadece Demokratlar değil Cumhuriyetçiler de desteklemeli. ABD Kongresi''nde birkaç Demokrat karşı çıkıyor. Şu anda olumsuz bir tablo görmüyoruz."

Madrid'deki yemek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki yemekte Rum lider Nikos Anastasiadis'le yaptığı ayaküstü konuşmayı da değerlendiren Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yemek ev sahibi İspanya'nın gayr-ı resmi olarak düzenlediği bir yemek. Rum ve Yunan liderler de bu yemekte yer almışlardır. Birbirlerine selam vermek insan olarak iletşimin temel gerekliliğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki en güzel yanıtı vermiştir."