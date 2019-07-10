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Çavuşoğlu'ndan rest: Konuşmaya hakları yok

Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, "Garantör olmayan ülkelerin konuşmaya hakkı yoktur. Garantör ülkeler dışındaki açıklamalar yersizdir. Konuşacaklarsa da tarafsız olmak zorundalar. AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor." dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
Çavuşoğlu'ndan rest: Konuşmaya hakları yok

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan heyetle bir araya geldi. Irak heyeti görüşmeler sonrası bakanlıktan ayrıldı.

İki ülke arasındaki görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Irak'tan PKK'nın temizlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı neler yapabiliriz bunu değerlendirdik. Bu çerçevede ortak bir komite kurma kararı aldık. Bu formatta Bağdat'ta bir kez daha görüşme konusunda hemfikir olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek.

"Konuşmaya hakları yok"

Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir. Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz. Herkes Türkiye'nin haklarına saygı duymalıdır. Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak.

2011 yılında o günkü Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun da bir teklifi olmuştur. BM çatısı altında bir ortak komisyon kuralım ve müştereken bu paylaşımın nasıl olacağına birlikte karar verelim ondan sonra sondaj ve faaliyetler devam etsin demişti. KKTC'nin bu teklifi masadadır, hiçbir zaman da geri çekilmemiştir. Hiçbir kurum bu konuda adım atmamıştır. Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Garantör olmayan ülkelerin konuşmaya hakkı yoktur. Garantör ülkeler dışındaki açıklamalar yersizdir. Konuşacaklarsa da tarafsız olmak zorundalar. AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor.

S-400 meselesi

S-400'lerin ne zaman geleceği nereye konuşlanacağı konuşuluyor. S-400 bitmiş bir anlaşmadır. S-400'lerin nereye konuşlanacağı askerlerin işi. Biz Dışişleri olarak gerekli vize işlemlerini atıp gerekli izinleri alıyoruz.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

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  • türktürk55 dk önce
    sayın bakan bu sefer kesinlikle geri adım atmayın bu millet top yekün arkanızda bu konuda farklı düşüncedede olsak kararımız birdir ordaki bütün kaynaklardan bir tek biz yararlanıcaz bu işde papazınkine dönmesin amerika istiyor ab istiyor diye geri adım atmak yık

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