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Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlatacağı operasyona ilişkin "Tek hedefimiz teröristlerdir." dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:53
Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Harekat başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı Trump bölgeden çekileceğini ve güvenli bölgeyi oluşturmak istediklerini söyleyince müzakere başlattık. Bu sürecin bizi oyalama süreci olduğunu görünce, Cumhurbaşkanımız Trump'a 'Sizinle netice alamayacağız, destek vermeye devam ediyorsunuz. Biz harekatı başlatacağız' dedi. 

Bu bizim BM Güvenlik Konseyi kararlarından sağlanan bir hakkımızdır

Bu bizim BM Güvenlik Konseyi kararlarından sağlanan bir hakkımızdır. Harekatımızı da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Uluslararası hukuk çerçevesinde BM dahil, ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız. Bölge için önemli bir harekat olacak. Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin bu bölgeye dönmesi mümkün olacak.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:53
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

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