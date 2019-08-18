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Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na cevap: Gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz ile ilgili akılalmaz açıklamalarıyla ilgili olarak, "Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde" dedi.

18 Ağustos 2019 Pazar 17:11
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na cevap: Gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin açıklaması hakkında "Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanları toplantısında "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini içeren görüntüsünü de paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız."

 

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 17:11
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Doğu Akdeniz

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  • SILKUNISILKUNI9 dk önce
    KILICDAROGLU DENILEN CHP BASKANI KAFASI CALISMAYAN  BIRISIDIR ANCAK BÖYLELERI BU PARTIYE YAKISIR .

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