Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Saldırıyı 3 kişi düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama yapıyor.17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama yapıyor. Çavuşoğul'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi. Saldırganların yakalanması için temastayız.
Saldırganlar yan masadaki Iraklı 2 kişiye de saldırı yaptı. Biri vefat etti, biri ağır yaralı.
İlk akla gelen ihtimal terör saldırısı mı oluyor. Ama hemen yan masada 2 tane Iraklının da saldırıya uğramasının da aydınlatılması gerekiyor. Yoğun çalışmamızı sürdürüyoruz."
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