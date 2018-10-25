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Çavuşoğlu'ndan Filistin çıkışı: Herkes terk etse biz etmeyiz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin meselesiyle ilgili, "Herkes bu davayı terk etse, biz etmeyiz" dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:57
Çavuşoğlu'ndan Filistin çıkışı: Herkes terk etse biz etmeyiz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin meselesiyle ilgili, "Herkes bu davayı terk etse, biz etmeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve Kudüs'ün Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu bildirdi. 

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde, Filistinlilere yönelik Türkiye'nin hayata geçirmek istediği projeleri ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." dedi. 

Diğer taraftan, Filistin ve Kudüs'ün haklı davasını sadece bölgede değil, tüm dünyada savunmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, Filistin meselesine ilişkin iki defa İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ni gerçekleştirdiklerini ve konunun Birleşmiş Milletlerde (BM) gündeme geldiğini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Filistin meselesine ilişkin uluslararası platformlarda önemli kararlar alınmasına vesile olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin konusuna verdiği desteği daima sürdüreceğinin altını çizerek, "Herkes bu davayı terk etse biz etmeyiz." dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:57
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Filistin

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