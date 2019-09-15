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Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'e sert tepki gösterdi. Çavşoğlu "Nikos iyi çocuk ama sınırı aşmasın" dedi.

15 Eylül 2019 Pazar 21:26
Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!

KKTC'de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rum medyasına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'e sert tepki gösterdi.

"Nikos iyi çocuk ama sınırı aşmasın"

Bir gazetecinin "Kıbrıs sorununun ana konularında Mustafa Akıncı ile anlaşmadığınıza dair bilgiler var” yönündeki ifadesi üzerine, “Ne tür bilgiler bunlar?” sorusunu soran Çavuşoğlu, Rum Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları işaret edilince, şunları söyledi:

"Biz Akıncı, KKTC hükümeti ve bütün siyasi partilerle yakın işbirliği içerisindeyiz. Doğal olarak bazı meselelerde yaklaşımlarımız farklı olabilir. Bu durumda ne yapıyoruz? Ada’ya geliyor ve Akıncı’yla, bütün siyasi partilerin başkanlarıyla hep birlikte masaya oturuyor, gelişmeleri görüşüyoruz.

Bazen da onlar bizi ziyaret ediyor. Her halükarda görüşüyor ve ortak bir yol haritasına varıyoruz. Bizim anlaşmazlıklarımız asla Kıbrıs Rum tarafındakiler gibi kesin değil. Bizim tarafta uyum ve işbirliği var. Yine, kamuoyunun uyguladığı baskı açısından da KKTC hükümeti ile Türk hükümeti, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’daki hükümete göre daha rahattır.

"Biz garantör ülkeyiz"

Her halükarda Kıbrıs Rum tarafı bizi eleştirmeden önce kendisinin ve çözüme karşı olumsuz tavır güden siyasi partilerinin verdiği görüntüye baksın. Öte yandan Sayın Akıncı’nın işini kolaylaştırmak veya engellemek meselesi söz konusu değildir. Biz Türkiye olarak garantör gücüz ve Kıbrıs Türk halkının taleplerini dikkate alırız. Partilerin veya bazı kişilerin görüşü değil Türk tarafının ortak paydası önemlidir. Keza Cenevre’de, Crans Montana’da KKTC ile herkesin gıpta ettiği bir işbirliğimiz oldu. Bunu herkes saptadı. Bu işbirliği devam edecek.

Türk tarafı hep bir yol haritasındaki farklı yaklaşımlara koordine oldu. Bu çabanın olumlu sonucunu Cenevre ve Crans Montana’da, müzakere sürecinde aldık. Bu nedenle Dışişleri Bakanı, adı neydi? .. Nikos iyi çocuk ama sınırı aşmasın" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 21:26
  1. KKTC
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Nikos Hristodulidis

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