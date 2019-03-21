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Çavuşoğlu'ndan bomba açıklama! 'Maduro bana dedi ki: Müslüman olabilirim'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maduro'nun belki bir gün Müslüman olabileceğini kendisine söylediğini açıkladı.

21 Mart 2019 Perşembe 20:56
Çavuşoğlu'ndan bomba açıklama! 'Maduro bana dedi ki: Müslüman olabilirim'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Diriliş Ertuğrul’un ekibi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde düzenlenen Gençlik Söyleşisi’ne katıldı. Çavuşoğlu, “Eylül ayında Venezüella’ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Maduro ‘bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım’ dedi'' şeklinde konuştu.

Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da Üniversiteli Aktif Gençlik (ÜNİAK) tarafından organize edilen Gençlik Söyleşileri katıldı.

Bakan Çavuşoğlu'na TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin Abdurrahman karakterine hayat veren Celal Al, Bamsı karakterinin mimarı Nurettin Sönmez, dizinin yönetmen koltuğunda oturan Metin Günay ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'da eşlik etti.

Diriliş Ertuğrul ekibi ve Bakan Çavuşoğlu dönem kıyafetlerini giyerek atlar üzerinde gelen bir grubun oluşturduğu kortejle alana girdi.

Burada yöneltilen sorulara cevap veren Çavuşoğlu, dizinin Alanya bölümünün iki hafta sonra yayınlanacağını aktardı.

Çavuşoğlu, "Dizinin bir bölümünün Alanya'da çekilmesi çok anlamlıdır ve ecdadımızın ilk fethi ettiği yerlerden birisidir'' şeklinde konuştu.

"Maduro bu dizi sayesinde Müslüman olacağım" dedi

Nicolas Maduro konuşması üzerine Bakan Çavuşoğlu konuşmasına devam ederek, "Eylül ayında Venezüella'ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Ondan sonra seti son ziyaretimde ki videoyu gösterdim Çığlık çığlığa ayağa kalktı. Önce dizideki tek tek isimleri saydıktan sonra sakinleşti ve sonra dedi ki bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 20:56
  1. Antalya
  2. Maduro
  3. Venezuela

YORUM YAZ

  • Temel KılıçTemel Kılıç13 dk önce
    Lisân-ı Hâl'in bunu söyleyip duruyor da,inşâallâh yakında Lisân-ı Kâl'i ile de söyler diye umûdla gözlüyorduk.
  • İskenderİskender13 dk önce
    Biz insanların Allah'a yönelmelerinin kendilerine faydaları olur düşüncesiyle isteriz.Ancak,biz yöneticilerin Müslüman olmaktan ziyade "Adil ve Merhametli" olmalarını isteriz.Çünkü,Müslümanlıklarının çevrelelerine bir faydası olmaz.Ancak,merhametli ve adil olmalarının hayvanlara bile faydaları olur.
  • ERKEK ADAM MADUROERKEK ADAM MADURO20 dk önce
    Olmasa şaşardım. Allahım ona hidayet versin

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