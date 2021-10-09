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Gündem Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki
Gündem

Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'a “ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 12:59:00 -
Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması ve Türkiye ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

Çavuşoğlu, "Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı, "PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç" derken, "Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz” diye konuştu.

Türkiye'yi suçlamak yerine...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" diye konuştu.

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Yorumlar

şüayıp

Aci olan bundan meded uman yerlilerdir
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Geç bunları.

İki askerimizin yakılarak katledilmesi emrini veren IŞİD'in canisi Türkiye'de yakalandı be. Üstelik serbest bırakılıp sonra tekrar tutuklandı. O cani katil Türkiye'ye değil gelmek en uzaktaki ülkeye kaçması gerekirdi. Bu iktidarın onu koruyup, kollayacağını bilmese ülkemizde ne işi olurdu? IŞID'i Hatay'da kurduran bu iktidar. Yeni Osmanlı'yı kuralım dediler Kürdistan'ı kudurdular. Şimdi dünyanın en sevilmeyen, en istenilmeyen, en güvenilmeyen ülkesi, halkı biz olduk. Bu iktidar yüzünden.
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