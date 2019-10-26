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Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına ayar Müttefiklik ruhuna uygun hareket edin

Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ortak düzenlenen basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Alamanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır." dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:21
Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına ayar Müttefiklik ruhuna uygun hareket edin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ortak düzenlenen basın toplantısı düzenledi. Alman bakanın yaında beklentilerini açıklayan Çavuşoğlu, "Alamanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nuın açıklamaları şöyle;

Almanya ile daima yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Barış Pınarı Harekatımıza Almanya'dan gelen ölçüsüz tepkiler sebebiyle maalesef güvenimiz sarsıldı. Almanya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranmaları ve terör karşı dayanışma içinde hareket etmeleridir. Almanya'da yaşayan Türkler kendilerini baskı altında hissediyorlar. Havaalanında uçağa binmek isteyen yolculara PKK yandaşlarının nasıl muamele ettiğini görüyoruz.

Esasen bugünkü görüşmelerimizde Suriye meselesini tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduğumuz için memnunum. ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatlarla sahada oluşan yeni durumu tanıdıklarını da vurguladım. Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik. Terör örgütünden temizlendikten sonra bölgeye mülteciler yerleştirilecek.

Türkiye-AB ilişkilerini de konuştuk. Almanya ile güçlü bağlarımız ve tarihi ilişkilerimiz var. Biraz önce bahsettiğim tüm konularda da Almanya ile yakın iş birliği içinde olma arzusundayız. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın Johnson, Macron ve Merkel'le bir araya gelmesini de görüştük.

Almanya'nın güvenli bölgeye asker gönderme önerisi

Öncelikle Almanya kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Güvenli bölge en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikriydi. Samimi çaba sarf ettik. ABD'nin samimi olmadığını sahada gördük.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine dönenlerin sayısı

BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Son olarak New York'ta BM'de görüştük ve yoğun şekilde Suriye'yi ele aldık. Aramızda önemli görüş ayrılıkları var fakat böyle bir durumda konuşmamız lazım. Birbirimiz hakkında değil. Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var. Biz Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'nin AB ile olan ilişkileri bakımından ortak sorumluluklarımız var. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir. Biz şu anda bu savaşın çok uzun sürdüğünü görüyoruz, önümüzde kış var. Tekrar korkunç bir savaşın yaşandığı kış olup insanların acı çekmesini istemiyoruz. Türkiye, Almanya ve AB olarak sorumluluğumuz var.

Ateşkesin sürmesi ve uzatılması çok önemli

Son olarak New York'ta BM'de görüştük ve yoğun şekilde Suriye'yi ele aldık. Aramızda önemli görüş ayrılıkları var fakat böyle bir durumda konuşmamız lazım. Birbirimiz hakkında değil. Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var. Biz Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'nin AB ile olan ilişkileri bakımından ortak sorumluluklarımız var. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir. Biz şu anda bu savaşın çok uzun sürdüğünü görüyoruz, önümüzde kış var. Tekrar korkunç bir savaşın yaşandığı kış olup insanların acı çekmesini istemiyoruz. Türkiye, Almanya ve AB olarak sorumluluğumuz var.

Soçi mutabakatının ardından yeni gerçeklerle karşı karşıyayız. Bu konuyu görüştük. Soçi'nin sonuçlarını ele almak durumundaydık. Sağduyu ile adım atmalı ve Suriye'deki durumun istikrar kavuşması için çaba harcamalıyız. DEAŞ'la mücadele sona ermiş değil. Soçi mutabakatı kapsamında ateşkesin sürmesi ve uzatılması çok önemli.

Türkiye'nin belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda bu hususu ilerleteceği yönünde mesaj aldık. Oradaki insanların ve oraya geri dönmek isteyen sivillerin çıkarlarının da bunu mümkün kılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu ise Soçi'de yapılan mutabakat temelinde Türk güçlerinin Kuzey Suriye'de kalıcı varlığı olmaması, geçici bir statüko olarak değerlendirilmesi, bunu da konuştuk ve teyit ettik.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:21
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Heiko Maas

YORUM YAZ

  • Berzah_Berzah_4 sa önce
    Hala müttefiklik vurgusu bıkmadınız bu söylemden, biz bıktık, ne abd ne ab nede diğer devletler neyin müttefiki,boş söylemi bırakın daha anlamadınız dost kim düşman kim
  • VatanperverVatanperver5 sa önce
    Bunlara pay vermeyin bu .....lara bir tirnagini bile kipirdatmayan şu .....lara  vermeyin bir pay nerede harekat oncesi haliniz asker yollayacakmiş niçin tekrar teror hortlasin musluman kani aksin için

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