Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj: Kimseye boyun eğmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında beraberindeki büyükelçilerle Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen öğle yemeğine katıldı ve burada konuşma yaptı.

"SAHADAKİ KAZANIMLARIMIZI ARTIK MASADA KAYBETMİYORUZ"

Çavuşoğlu, konuşmasında, Türkiye'nin Afrin ve Zeytin Dalı harekatlarına da dikkati çekerek, terör örgütlerine karşı gerektiğinde içeride ve dışarıda sert gücün gösterilmesinin önemine işaret etti.

Dünyanın bu iki operasyonla Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da güçlü olduğunu gördüğünü belirten Çavuşoğlu, "Türkiye artık sadece sahada kazanmıyor, diplomaside de kazanıyor. Buradaki arkadaşlarımızın çalışmaları, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve liderliği sayesinde sahadaki kazanımlarımızı artık masada kaybetmiyoruz" yorumunu yaptı.

"TÜRK MİLLETİ ASLA KİMSE KARŞISINDA BOYUN EĞMEZ"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm kıtalarla her alandaki iş birliğini güçlendirmek istediğinin altını çizerek, "Bizimle dost olmak isteyenlerle biz dost oluruz ama bize yanlış ve düşmanlık yapanlar şunu bilsin ki Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE SİYASİ ENGELLER ÇIKARMAYIN"

Türkiye'nin Avrupa değerleriyle bir sorunu olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin önüne siyasi engeller çıkarmayın. Kendi iç politikanızı Türkiye ile olan ilişkilerinize yansıtmayın" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik anlamda içeride ve dışarıda atılacak adımların olduğunu Birliğin de bildiğinin altını çizerek, "Kimse Türkiye'nin Avrupa dışından Avrupa'ya girmeye çalışan bir ülke olduğunu iddia edemez" dedi.