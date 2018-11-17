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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Kasım'da ABD'ye yapacağı ziyaret, resmi olarak duyuruldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:49
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kritik ziyaret!

19 Kasım'da ABD'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretini bu ifadelerle duyurdu:

"Sayın Bakanımız, 19-20 Kasım 2018 tarihlerinde New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in evsahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi’nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu’na katılacaktır.

Sayın Bakanımız müteakiben 20 Kasım 2018 tarihinde Vaşington’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımızın yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerimiz ve Suriye başta olmak üzere ortak gündemimizde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir."

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 12:49
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD ziyareti
  3. resmi duyuru

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