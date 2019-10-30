Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Yok hükmünde!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yok hükmünde bir karar, sebebi Suriye'deki oyunu bozmamız. Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar." dedi.
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı yaptırımlar uygulanmasını içeren tasarıyı 16’ya karşı 403 oyla onayladı. Süreç, bundan sonra Senato’da devam edecek.
ABD Temsilciler Meclisi’nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine Türkiye'den art arda tepkiler geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da alınan karar ile ilgili "Külliyen reddettik. Yok hükmünde bir karar. Bağlayıcılığı yok. Sebebi Suriye'deki oyunu bozmamız. Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar. Büyükelçiyi çağırdık, tepkimizi koyduk." diye konuştu.