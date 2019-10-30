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Siyaset

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Yok hükmünde!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yok hükmünde bir karar, sebebi Suriye'deki oyunu bozmamız. Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar." dedi.

2019-10-30 12:05:00 - 2019-10-30 12:20:54
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Yok hükmünde!

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı yaptırımlar uygulanmasını içeren tasarıyı 16’ya karşı 403 oyla onayladı. Süreç, bundan sonra Senato’da devam edecek.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine Türkiye'den art arda tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da alınan karar ile ilgili "Külliyen reddettik. Yok hükmünde bir karar. Bağlayıcılığı yok. Sebebi Suriye'deki oyunu bozmamız. Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar. Büyükelçiyi çağırdık, tepkimizi koyduk." diye konuştu.

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Yorumlar

Eyup

Natoyu acil toplantıya çağırıp bizimde elimizde eteğimizde ne var ne yok ortaya sermemiz gerek. Yoksa coni bu ahlaksızlık ve küstahlıga devam eder. Kınamakla hele şiddetli Kınamakla hiç olmaz bu işler.
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Hadra

Hee Bunu Bilmiyorduk iyiki hatırlattın Sn Bakan! Yıllardır Milli Görüş bunu söylerken Diline Diken girdi.Ne yazık sizler anlamadaınız , Ozaman Merdivenin basamaklarını yavaş yavaş Çıkan ABD,AB,İSRAİL ile ne hala İttifak halindeyiz? Meclis hangi gün İçin kararlar alır. Ve de İktidar Ülkenin Milli Meselesi gününde en acil hangi işleri yapar?
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