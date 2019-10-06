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Çavuşoğlu'ndan ABD'nin paylaşımına ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımı hakkında konuştu.

06 Ekim 2019 Pazar 14:48
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin paylaşımına ilişkin açıklama!

ABD Büyükelçiliğinin, bir FETÖ'cünün paylaştığı, "Türkiye Bahçelisi siyasete hazır olmalı" şeklindeki skandal mesajı beğenmesi tepkilere neden olurken  Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.     

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik.' dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 14:48
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. FETÖ
  3. ABD
  4. ABD Büyükelçiliği

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