Çavuşoğlu'ndan ABD'nin paylaşımına ilişkin açıklama! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımı hakkında konuştu.

ABD Büyükelçiliğinin, bir FETÖ'cünün paylaştığı, "Türkiye Bahçelisi siyasete hazır olmalı" şeklindeki skandal mesajı beğenmesi tepkilere neden olurken Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik.' dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.