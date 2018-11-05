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Çavuşoğlu'dan dikkat çeken Japonya açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar üzere gittiği Japonya'da Türk vatandaşlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, Japonya ile olan ilişkilerle alakalı olarak, "İkili ilişkileri güçlendirmek, bölgesel konulardaki dayanışmayı artırmak için iki tarafta da her zamankinden daha fazla heyecan var, heves var." açıklamasını yaptı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:44
Çavuşoğlu'dan dikkat çeken Japonya açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japon muhataplarıyla ikili iş birliğini artırma ve derinleştirme konularının ele alındığını belirterek, "İkili ilişkileri güçlendirmek, bölgesel konulardaki dayanışmayı artırmak için iki tarafta da her zamankinden daha fazla heyecan var, heves var." dedi.

Çavuşoğlu, Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda, Müstakil İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (MÜSİAD), Türk Hava Yolları (THY), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Diyanet İşleri Başkanlığı ve kentteki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Büyükelçilik konutunda YEE'nin organize ettiği, Japon sanatçılar tarafından yapılan minyatür ve hat sanatı eserleri sergisini inceleyen Çavuşoğlu, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarıyla sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da dün başlayan ziyaretin çok başarılı geçtiğinin altını çizerek, burada Türk vatandaşlarının gerekli taleplerinin Japon makamlarına iletildiğini aktardı.

"Daha fazla heyecan var"

Yapılan görüşmelerde, iki ülkenin iş birliğinin nasıl artırılabileceği ve derinleştirilebileceği konularının ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri güçlendirmek, bölgesel konulardaki dayanışmayı artırmak için iki tarafta da her zamankinden daha fazla heyecan var, heves var." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarına, akraba topluluklara, soydaşlarına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığına dikkati çekerek, bu konuda bakanlığın hem hizmetin kalitesini hem de hızını artırdığını kaydetti.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:44
  1. Japonya
  2. Mevlüt Çavuşoğlu

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