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Çavuşoğlu: Yaptırım olmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü.

18 Ekim 2018 Perşembe 08:29
Çavuşoğlu: Yaptırım olmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerde artık yaptırım gibi konuların olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi. ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu "Faydalı ve verimli bir ziyaret oldu. Kaşıkçı olayını, Menbiç konusu ve ikili ilişkileri konuştuk. Cumhurbaşkanımız FETÖ konusundaki hassasiyetimizi tekrar iletti. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Karşılıklı atacağımız adımlarla beraber Menbiç yol haritasının uygulanması dahil birlikte atacağımız adımları değerlendirmiş olduk" dedi. Yaptırımlar konusundaki bir soru üzerine ise Bakan Çavuşoğlu şu karşılığı verdi: “Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde böyle yaptırım gibi veya diğer konuların olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler herhangi bir yere gitmez.” Menbiç konusunda bir gecikmenin olduğunu kendilerinin de kabul ettiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu "Sahadaki çalışmalarda gecikme olabilir ama önemli olan bunun savsaklanmaması ve sahada bir direncin olmaması. Şu anda ortak eğitim programı başladı. Ortak devriyenin de bir an önce başlaması gerekiyor. PKK/YPG’nin Menbiç’ten temizlenmesi gerekiyor" dedi.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 08:29
  1. Dışişleri bakanı
  2. Mevlût Çavuşoğlu
  3. Mike Pompeo

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