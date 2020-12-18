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Aktüel Çavuşoğlu ve Akar, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik’le bir araya geldi
Aktüel

Çavuşoğlu ve Akar, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik’le bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:12:03 -
Çavuşoğlu ve Akar, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Çevik’le bir araya geldi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulundukları Ukrayna'da Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi Halit Çevik’le bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çevik'le ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusunun çatıştığı Donbas’taki son durumu görüştüklerini ifade etti.

Çevik'in, kurulduğu günden bu yana misyonun başkanlığını yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, "Donbas, diplomatik yollardan çözülmeli, Minsk Anlaşmaları tam olarak uygulanmalı." paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.

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