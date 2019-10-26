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Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna cevap veremeyen Alman mevkidaşına müdahale etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında Türk muhabirin sorusu karşısında zorlandığı gözlenen ve bir süre duraksayan Alman mevkidaşına "Hadi cevap ver" der gibi el işareti yaptı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 17:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bugün Ankara'da bir görüşme yaptı. Randevunun ardından iki bakan kameralar karşısına geçti.

Türk muhabirden zor sorular

İkili kısa bir açıklama yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu esnada Türk muhabirlerden biri, Almanya Dışişleri Bakanı'na "Güvenli Bölge için finansman desteği verdiniz mi, dörtlü görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır illerini tavsiye etti. Yer noktasında bir karara varılmış mıdır, Yabancı DEAŞ'lılar konusunda Almanya kendi vatandaşları olan DEAŞ'lıları geri almayı düşünüyor mu?" sorularını yönetti.

Bekleyince Çavuşoğlu müdahale etti

Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan Almanya Dışişleri Bakanı'na Mevlüt Çavuşoğlu müdahale etti. Mevkidaşına dönen Çavuşoğlu, "Hadi cevap ver" der gibi el işareti yaptı.

Net cevap veremedi

Çavuşoğlu'nun uyarısı sonrası konuşmaya başlayan Almanya Dışişleri Bakanı, kendisine yöneltilen sorulara net bir cevap vermekten kaçındı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 17:44
  1. Ankara
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Heiko Maas
  4. güvenli bölge
  5. Almanya

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  • davincidavinci50 dk önce
    cevap verdi aslında cevap vermeyerek.çocukları alırız daeşlileri alıp beslemeyiz bizde idam cezasıda yoksize kalsın siz bakın dedi.bana göre türkiye bunun için avrupadan izin almak zorunda değil.bindirsin araçlara ülkelerinin polislerine bırakıp gelsin.aslında yargılanmayı bile haketmiyorlar kurşuna dizilmeliler.iki askeri nasıl diri diri yaktıklarını hepimiz gördük.o görüntülerin gerçek olduğuda kabul edildi.
  • MuhtesemMuhtesem53 dk önce
    Ne yapalım bubu ne ya ya haber mi zafer mi kazandık.. adamlar yitrinlik iş yapmıyor.. kapalı kapılar ardında işlerini yapıyor büyük devletler kapalı kapılar ardında işlerini görür küçüklerde dedikodusunu yapar.
  • ÖmerÖmer2 sa önce
    Ne cevap verebilir hiç ama hazıra konmayı sömürmeyi iyi bilirler bu deaş lılar bizim başımıza bela olmadan hemen gönderilmeli

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