Çavuşoğlu: Suriyelilerin dönüşü konusunda ortak forum düzenleyebiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da davet edebiliriz." dedi.

Doğu Akdeniz ile ilgili olarak Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur." ifadelerini kullandı.

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