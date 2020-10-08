Çavuşoğlu: Sivillere saldırı çaresizliğin göstergesidir

Ermenistan’ın saldırganlığını yürüttüğü dönemde Türkiye ve Türk halkının Azerbaycan’a desteğini göstermek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Her daim kardeş Azerbaycan’ın yanında olacağız. Kederde de, sevinçte de, bugün de, yarın da yanında olacağız” dedi.



“Yukarı Karabağ Azerbaycan’ındır” diyen Çavuşoğlu, işgale uğrayan Azerbaycan topraklarının kurtarılması için uluslararası toplumun bugüne kadar somut bir adım atmadığına dikkati çekti. Çavuşoğlu, “Biz Azerbaycan’la bir milletiz. Yeri geldiği zaman da bir devlet gibi hareket ettiğimizi dün de gösterdik, bugün de gösteriyoruz. Uluslararası topluma da şu çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan’ın, Ukrayna’nın, Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Dünya da böyle yapmalı. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı ve olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor” ifadelerini kullandı.



“Ermenistan’a çekil diyebiliyor musunuz?”



Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarını da değerlendiren Çavuşoğlu, “Peki sonra ne olacak? Bugüne kadar ateşkes oldu da ne oldu? Ermenistan Tovuz’a saldırdı. Azerbaycan karşılık verdi uluslararası toplum yine ateşkes dedi. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak? Ermenistan’a derhal Azerbaycan topraklarından çekil diyebiliyor musunuz? Çekilmesi için bir çözüm üretebiliyor musunuz? Hayır! Klasik, 30 yıldır aynı çağrılar” dedi.



“sivil yerleşimlere saldırmaya başladı”



Çavuşoğlu, “Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence’ye, Terter’e, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a saldırıyor. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi’nin ihlalidir. Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir” ifadesini kullandı. Ermenistan ile Azerbaycan’a eşit mesafede yaklaşmanın işgalciyi ödüllendirmek anlamına geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, dünyanın haklı olan Azerbaycan’ın ve uluslararası hukukun yanında yer alması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının ortak açıklamasına işaret ederek, “Belki içeriği farklı olabilir diye baktım. Daha önce temsilcilerin, büyükelçilerin yaptığı açıklamalardan farklı bir açıklama değil. Yine aynı şekilde, işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan’ı aynı kefede tuttular. Artık, bunun böyle yürümeyeceğini, böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Biz tabii ki bu sorunun bugüne kadar barışçıl bir şekilde çözümü konusunda her türlü çabaya destek verdik” dedi.