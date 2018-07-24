Çavuşoğlu resti çekti! 'Biz de başlarız'

Türkiye'nin dış politikada bir eksen kaymasının söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bizim NATO, AB, Rusya ya da ABD'yi tek başına seçmemiz doğru değil" dedi. Kıbrıs konusunda engelleme politikasının devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bizim de platformumuz var ve sondajlara başlayacağız. Eğer sonbaharda onlar başlarsa, biz de başlarız. ENI'yi engelledik. Son 3 yılda İtalyanlara ve Eni şirketine 'burada bu işe girmeyin, Türk tarafının hakları garanti altına alınmadan buna müsaade etmeyiz' demiştik. Tabi sürekli engellemek doğru değil. Eğer Rum tarafı tek taraflı adımlar atarsa bu sefer biz de orada sondajlara başlayacağız."