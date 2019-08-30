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Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Soreide ile ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyarette bulunmak için gittiği Norveç’te Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:51
Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Soreide ile ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyarette bulunmak için gittiği Norveç’te Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyarette bulunmak için gittiği Norveç’te Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Norveç’le Türkiye’nin her zaman iyi ilişkiler içinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ”Bu sefer birçok konuyu görüşebilmemizden dolayı mutluyum. Toplantıda ikili ilişkileri görüştük. İki ülke arasında büyük potansiyel var, bu yüzden ikili ticaret ilişkilerimizi geliştirebiliriz. 2006 yılında yaşanan turist sayısındaki düşüş artabilir. Biz de Türkleri de Norveç’te tatillerini geçirmeye sevk edebiliriz” dedi.



“Politik sürece daha çok önem vermeliyiz”


İkili ilişkiler dışında, bölgesel ilişkilerin, NATO ittifakının ve ilerde neler yapabileceğinin görüşüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, “Kendi bölgemizdeki sorunlar ve gelişmeleri, Suriye’deki ve İdlib’deki durumları görüştük. Suriye rejiminin uyguladığı şiddete son vermeliyiz aksi takdirde bu başka bir insani krize yol açabilir. Politik sürece daha çok önem göstermeliyiz. Patterson gelecek hafta Ankara’ya gelecek. Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmak için ABD ile beraber çalışıyoruz. Oradaki mültecilere de yardım etmek zorundayız ancak onlar evlerine geri dönmek istiyor bu konuda onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında görüşmelere devam etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.



“Biz yaptırımlara karşıyız”


Dışişleri Bakanı Soreide ile İran konusunu da görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Hürmüz Boğazı’nda ve İran ile ABD arasındaki gerilim azalıyor. Biz yaptırımlara karşıyız, tansiyonun yükselmesine de karşıyız. Türkiye ve Norveç olarak bu bölgede ve diğer bölgelerdeki tansiyonun azaltılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:51
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