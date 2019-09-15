Çavuşoğlu: Netanyahu’nun yaptığı alçakça girişimdir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu’nun açıklamalarına tepki göstererek ‘bu alçakça girişimdir’ dedi.15 Eylül 2019 Pazar 14:21
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmasına Türkiyie'den sert tepki geldi.
Netanyahu’nun açıklamasına karşılık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir" dedi.
Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir. Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti" ifadelerine yer verdi.
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