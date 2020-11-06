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Siyaset Çavuşoğlu, mevkidaşı Turkovic ile imzayı attı
Siyaset

Çavuşoğlu, mevkidaşı Turkovic ile imzayı attı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliği mutabakat muhtırası imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:09:00 -
Çavuşoğlu, mevkidaşı Turkovic ile imzayı attı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

İkili görüşmede, bakanlıklar arasında diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliğine ilişkin iki mutabakat muhtırası imzalandı.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğüne güçlü desteğimiz devam edecek" ifadesine yer verdi.

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