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Siyaset Çavuşoğlu İİT toplantısında
Siyaset

Çavuşoğlu İİT toplantısında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere gerçekleştirilecek açık katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı’na katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 18:45:00 -
Çavuşoğlu İİT toplantısında

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, Türkiye’nin Filistin makamları ve İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile istişare girişimleri üzerine, bugün dışişleri bakanları düzeyinde açık katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı’nın video konferans formatında düzenleneceği kaydedildi. Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun katılacağı toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımların istişare edileceği aktarıldı.

Filistin'in yanındayız

Öte yandan, Çavuşoğlu, Nekbe’nin (Büyük Felaket) 73. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.”

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