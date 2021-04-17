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Siyaset Çavuşoğlu, Fin ve Nijerli mevkidaşlarıyla görüştü
Siyaset

Çavuşoğlu, Fin ve Nijerli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:12:00 -
Çavuşoğlu, Fin ve Nijerli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Nijerli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Massoudou'yu yeni görevi sebebiyle tebrik ettiği belirtildi.

Çavuşoğlu'nun Fin mevkidaşı Haavisto ile yaptığı görüşmeye yönelik bilgi paylaşılmadı.

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