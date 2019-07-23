Çavuşoğlu: Ambargo gelirse karşılığını veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması ve F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmemesi halinde nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin, “Nasıl S-400 için başka arayışlar içine girdik ve en son S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptıysak, o zaman Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermek ister ve en doğal hakkıdır” ifadelerini kullandı. TV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendi savunma sanayisine çok önem verdiğini, bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptığını ve şu anda ihtiyacının yüzde 70’ini kendisinin karşılayabildiğini söyledi.

Kendi tankımız, uçağımız olacak

Türkiye’nin savunma sanayisinde ihtiyacının hemen hemen tamamını karşılamak için çeşitli atılımları olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, kendi savaş uçaklarını, tanklarını, helikopterlerini üretmek için yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Atak helikopterlerini, Altay tanklarını örnek veren Çavuşoğlu, “Artık ihracata da başladık. F-16’larımız var, savaş uçaklarımız var. Ama yeni teknolojiler var, ihtiyaç da artıyor” dedi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “F-35 de yeni teknolojiyle üretilen bir uçak. O nedenle biz bu projenin ortağı olduk. Bu projenin ortağı olarak yaklaşık 1,4 milyar dolar para ödedik. Dolayısıyla ortağı olduğumuz bir ürünü almak bizim hedefimiz. Ama diyelim ki her şey çok kötü gitti, olmadı, F-35’i de bize vermediler diyelim. O zaman Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermek ister ve en doğal hakkıdır. Buna da kimse bir şey diyemez. Her şeyden önce bağımsız ve özgür bir ülkenin atması gereken adımları yeri geldiği zaman Türkiye atar, atacaktır.”

Trump, yaptırım istemiyor

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde Türkiye’nin nasıl cevap vereceği sorusunu cevaplayan Çavuşoğlu, “Yaptırım olursa bizim de ABD’ye vereceğimiz cevaplar var. ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz yok, karşı adımlar atarız. Bu tehdit de değil blöf de değil” diye konuştu. Türkiye-ABD ilişkilerini de değinen Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilişkilere önem verdiğini vurguladı ve S-400, F-35, Münbiç gibi konularda ABD’nin içinden farklı seslerin geldiğini ancak Trump’ın son açıklamalarından sonra bu farklı seslerin de azaldığını söyledi. ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Yasası’nın (CAATSA) aslında F-35’leri kapsamadığını belirten Çavuşoğlu, S-400’ler ve F-35’lerin bir arada olamayacağına ilişkin tereddütleri gidermek için Türkiye’nin ortak komisyon kurulması yönündeki teklifini hatırlattı. Çavuşoğlu, “Güvenli bölge oluşmazsa ve buradan teröristler temizlenmezse, buradan bize tehdit devam ederse biz buradan bir harekatı başlatırız” ifadelerini de kullandı.

Çavuşoğlu, Suriye’de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yönelik saldırılara ilişkin de, “Rusya ile rejimin burada birlikteliğini görüyoruz. Burada rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusyanındır” şeklinde konuştu.