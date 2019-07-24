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Çavuşoğlu açıkladı! Hakan Atilla daha önce gelebilirdi fakat...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi fakat Temyiz davasından vazgeçmedi. Hakan Atilla zor şartlarda bile doğru olanı savundu. Bir an önce Halk Bank davası kapanmalı" dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:14
Çavuşoğlu açıkladı! Hakan Atilla daha önce gelebilirdi fakat...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenli bölge için ABD ile yapılan ortak çalışma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Zor şartlar bile Türkiye'yi savundu

Çavuşoğlu, "Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi. Fakat bunun için temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Temyiz davasından vazgeçmesi durumunda suçlamayı kabul etmiş olurdu. Bana göre doğrusunu yaptı. Biraz daha yatarım ama suçlu olduğumu kabul etmem dedi. Hakan Atilla zor şartlarda bile doğruyu ve ülkesini savundu. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz. Tüm kurumlarımızla her zaman yanlarında olduk. Bir an önce Halkbank davasının da kapanması gerekiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:14
  1. Hakan Atilla
  2. Türkiye
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • MilletMillet37 dk önce
    HAKAN ATİLLA, YİĞİT ADAM MEMLEKETE HOŞ GELDİN .BAŞIMIZIN ÜSTÜNDESİN
  • kibarcikkibarcik40 dk önce
    işte anasından helal süt emmiş adamgıbıadamdogru sallanır lakınyıkılmaz veselam

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