Çavuşoğlu açıkladı! Hakan Atilla daha önce gelebilirdi fakat...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenli bölge için ABD ile yapılan ortak çalışma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Zor şartlar bile Türkiye'yi savundu

Çavuşoğlu, "Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi. Fakat bunun için temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Temyiz davasından vazgeçmesi durumunda suçlamayı kabul etmiş olurdu. Bana göre doğrusunu yaptı. Biraz daha yatarım ama suçlu olduğumu kabul etmem dedi. Hakan Atilla zor şartlarda bile doğruyu ve ülkesini savundu. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz. Tüm kurumlarımızla her zaman yanlarında olduk. Bir an önce Halkbank davasının da kapanması gerekiyor" dedi.