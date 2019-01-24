Çavuşoğlu açıkladı: ABD'li isim bugün Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin bugün Türkiye'ye geleceğini söyledi.24 Ocak 2019 Perşembe 10:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtlıyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Güvenli bölge açıklaması
Trump çekileceğini önce Başkan Erdoğan'a söyledi, sonra kamuoyu ile paylaştı. Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. O kararın ardından ABD'den farklı sesler gelmeye başladı. Rusya Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Güvenli bölge ile ilgili netleşmiş bir şey yok. Kim ne yapacaksa Türkiye ile yapmalı.
"Söz konusu değil"
ABD'nin verdiği takvim söz konusu değil. Güvenli bölgeden tam olarak ne anladıklarına dair net bir şey yok. Görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor.
ABD'li isim Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek" dedi.
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